В спортзале американской школе обвалилась стена, есть пострадавшие (видео)

Школу закрыли на несколько дней, чтобы отстроить помещение.

Американские школьники едва успели выбежать из спортзала, когда там обрушилась стена.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Произошло все в штате Северная Каролина. Сильный ветер, порывы которого достигали 130 км/ч, буквально снес стену здания, когда дети играли в баскетбол.

Травм во время инцидента получили трое школьников. Их уже выписали из больниц, а школу закрыли на несколько дней, чтобы отстроить помещение.

Ранее торнадо и мощные ветры вызвали немалые разрушения на юге США и стали причиной гибели 11 человек.

Как сообщал УНИАН, десяткам тысяч людей в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория необходимо оставить свои дома в течение 48 часов из-за сильных лесных пожаров.