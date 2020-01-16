В спортзале американской школе обвалилась стена, есть пострадавшие (видео)
11:16, 16 января 2020Мир
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Школу закрыли на несколько дней, чтобы отстроить помещение.
Американские школьники едва успели выбежать из спортзала, когда там обвалилась стена
Американские школьники едва успели выбежать из спортзала, когда там обрушилась стена.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Произошло все в штате Северная Каролина. Сильный ветер, порывы которого достигали 130 км/ч, буквально снес стену здания, когда дети играли в баскетбол.
Травм во время инцидента получили трое школьников. Их уже выписали из больниц, а школу закрыли на несколько дней, чтобы отстроить помещение.
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