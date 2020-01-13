При разгоне протестующих в Иране силовики применили оружие - СМИ (видео)

На фоне выкриков "Смерть Хаменеи" силы безопасности открыли огонь резиновыми пулями и начали использовать слезоточивый газ.

Иранские силовики начали разгон протестов, вспыхнувших после того как Тегеран признал сбивание самолета МАУ, что ранее отрицал.

По словам протестующих, проправительственные боевики открыли огонь по демонстрантам, пишет УП со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах из местных СМИ видно женщину в крови, вероятно, от огнестрельной раны. На других изображениях видно как человек с ружьем убегает с места происшествия после того, как толпа собралась вокруг убитой женщины. Как утверждается, ее застрелили неподалеку от известной площади Азади.

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Перед этим студенты забили ворота Амиркабирского технологического университета, которые располагается возле посольства США, в знак протеста. Кроме этого, демонстранты подожгли и снесли плакаты Аятоллы Али Хаменеи и убитого генерала Касема Сулеймани.

На фоне криков "Смерть Хаменеи" силы безопасности открыли огонь из резиновых пуль и начали использовать слезоточивый газ.

В некоторых сообщениях указывается, что те, кто разгонял демонстрантов, были членами Басиджа - военнизированого крыла в составе Корпуса Стражей Исламской Революции. Действовали они по приказу властей.

Подавление демонстраций начались через несколько часов после того, как президент США предупредил Тегеран: "Не убивайте своих протестующих".

Видео: dailymail.co.ru

Протесты вспыхнули после того как власти Ирана признали в субботу, что ее военные случайно сбили самолет МАУ. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за «крылатую ракету".

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.