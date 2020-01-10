Война в толпе: в Пакистане смертник устроил мощный взрыв в мечети (видео)
21:41, 10 января 2020Мир
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Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Смертник подорвал себя во время молитвы / скриншот из видео
В пакистанском городе Кветта смертник "Исламского государства" устроил мощный взрыв в мечети.
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Об этом сообщает телеканал GeoTV.
Смертник выбрал время вечерней молитвы, когда в мечети было не менее 60 человек.
Как сообщает AP, несколько раненых в результате взрыва находятся в больнице в критическом состоянии, поэтому не исключено, что количество погибших может увеличиться. Среди погибших в результате теракта является офицер полиции.
Ответственность за нападение, по данным компании SITE Intelligence Group, отслеживающей активность исламистских группировок в интернете, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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