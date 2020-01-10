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Война в толпе: в Пакистане смертник устроил мощный взрыв в мечети (видео)

21:41, 10 января 2020
Мир
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Смертник подорвал себя во время молитвы / скриншот из видео

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Об этом сообщает телеканал GeoTV.

Смертник выбрал время вечерней молитвы, когда в мечети было не менее 60 человек.

Как сообщает AP, несколько раненых в результате взрыва находятся в больнице в критическом состоянии, поэтому не исключено, что количество погибших может увеличиться. Среди погибших в результате теракта является офицер полиции.

Ответственность за нападение, по данным компании SITE Intelligence Group, отслеживающей активность исламистских группировок в интернете, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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