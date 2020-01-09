Business Insider: Конфликт между США и Ираном может помочь ИГИЛ вернуться в Ирак

Вступая в схватку друг с другом, Вашингтон и Тегеран подрывают свои же усилия в борьбе против общего врага.

Обострение, которое возникло в отношениях США с Ираном после того, как американский беспилотник убил иранского генерала Кассема Сулеймани, могло помочь общему врагу обеих стран. Эксперты говорят о том, что созданный конфликтом хаос могли использовать террористы "Исламского государства", чтобы вернуться в Ирак.

Об этом пишет Business Insider. Вашингтон и Тегеран не поддерживают дипломатическую связь с 1980-х годов. Но несмотря на это, они смогли найти маловероятное взаимопонимание в отношении к ИГИЛ. Международная коалиция во главе с США тренировала курдские отряды на местах и проводила удары с воздуха по позициям террористов на территории Ирака и Сирии. Иран также принимал активное участие в борьбе с "Исламским государством". В Сирии он поддерживал режим Башара Асада в гражданской войне. Также Тегеран был среди первых, кто оказал помощь Багдаду в битвах против террористической группы, отправив в Ирак свои отряды.

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Иранское участие в войне против ИГИЛ главным образом основывается на желании завоевать большее влияние на Ближнем Востоке. Также оно связано с давней идеологической схваткой между двумя течениями ислама: суннитами и шиитами. "Исламское государство" практикует экстремальную версию суннитского ислама под названием салафизм. Поэтому организация не считает шиитское течение подлинным исламом. Но именно это течение доминирует в Иране и широко распространено в Ираке.

Издание пишет, что религиозное противостояние сопряжено со многими кризисами на Ближнем Востоке. Не в последнюю очередь эта ситуация связана с тем, что Иран начал вести политику поддержки шиитских боевых отрядов и правительств через широкую сеть своих "марионеток". Это внесло напряжение в его отношения с суннитскими странами, такими как Саудовская Аравия. Утечка документов в ноябре разоблачил, что иранский генерал Кассем Сулеймани развил широкую сеть иранского влияния в Ираке.

Разделение между суннитами и шиитами усилилось в последнее десятилетие, когда "Исламское государство" стало влиятельным на иракской и сирийской территории. Сулеймани в это время стал очень влиятельным, ведь он давал советы курдам и шиитским силам в борьбе против террористической организации. В 2014 году он помогал иракскому городу Амирли отбить атаку ИГИЛ.

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Хоть премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил победу над "Исламским государством" в декабре 2017 года, последние сообщения указывают на то, что у организации до сих пор есть 14-18 тысяч бойцов на иракской и сирийской территории. Среди них три тысячи иностранцев. ИГИл давало знать о продолжении своей идеологической борьбы в периоды нестабильности в городах, которые она когда-то контролировала. Когда президент США Дональд Трамп вывел американские войска из Сирии в октябре, террористы воспользовались хаосом и устроила атаку на иракское нефтяное месторождение, усилив тем самым беспокойство по их укреплению.

Эксперты предупреждают, что конфликт между США и Ираном еще больше усилит нестабильность в Ираке, который постепенно восстанавливается после вреда, причиненного появлением ИГИЛ на его территории. Научный сотрудник Lowy Institute в Сиднее Лидия Халил сказала Business Insider, что на самом деле американо-иранский конфликт, который разворачивается на иракской территории - это "фактор осложнения".

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"Ирак некоторое время оставался театром для американо-иранского противостояния, влияния и проекции власти. Он останется полем битвы между США и Ираном после последних событий, что усложнит стабилизацию страны и управление ею", - сказала эксперт.

В свою очередь, исследователь Lowy Institute Роджер Шанахан указывает на важную роль, которую играл генерал Кассем Сулеймани в войне против "Исламского государства" на территории Ирака. Его смерть будет ощутимой в регионе. Последователи ИГИЛ в пределах иракских границ теперь могут решить, что у них появилась возможность нанести удар.

"Они хотят выжить и выделить регионы влияния в пределах Ирака, если это возможно", - сказал Шанахан.

По его мнению, смерть Сулеймани вряд ли добавит уверенности последователей "Исламского государства" в Западной Африке и Афганистане, где у организации есть активные очаги. Но в Ираке, где основы для появления ИГИЛ были заложены в 2004 году, террористическая группа получила шанс на возрождение.

"Ирак - это их центр. Любые сокращения в действиях коалиции или иракской армии даст им большую свободу действий", - пояснил эксперт.