В Тайване разбился вертолет с армейским руководством (фото)

Трагедия произошла незадолго до президентских выборов в Тайване, запланированных на 11 января.

В горной местности Тайваня в результате аварийной посадки военного вертолета погибли командующий штабом армии Тайваня, генерал ВВС Шен Йимин и еще семь человек.

Об этом сообщает BBC Украина.

В салоне вертолета находились 13 человек. На место трагедии отправили два вертолета и 80 военных.

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Вертолет вылетел с авиабазы Сонгшань в Тайбэе и направлялся на военную базу в Дуньао. Вертолет совершил аварийную посадку примерно после того, как диспетчеры потеряли с ним связь в 08:22.

Отмечается, что трагедия произошла незадолго до президентских выборов в Тайване, запланированных на 11 января. Действующий президент Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая выступает за жесткий курс в отношении Пекина, надеется переизбраться на второй срок.

Пекин считает остров мятежной провинцией, которая когда-то объединится с Китаем. Действующий лидер Китая Си Цзиньпин не исключает применение силы для того, чтобы осуществить это.

Как сообщал УНИАН, ветер опрокинул вертолет в американском штате Массачусетс.