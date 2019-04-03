В США вертолет сдуло порывом ветра (видео)

Авария произошла, когда пилот пытался подняться в воздух.

Ветер опрокинул вертолет в американском штате Массачусетс.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Авария произошла, когда пилот пытался подняться в воздух. Но вдруг сильный порыв ветра сдул воздушную машину. Пилот среагировать не успел. Вертолет упал и завалился на бок.

Несмотря на то, что вертолет получил значительные повреждения винта и кабины, мужчины рассказали – рады, что обошлось без травм.