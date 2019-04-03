цей матеріал доступний українською

В США вертолет сдуло порывом ветра (видео)

14:02, 03 апреля 2019
Мир
233 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеКак бумажные: ураганный ветер опрокинул самолеты в американском аэропорту (видео)

Авария произошла, когда пилот пытался подняться в воздух. Но вдруг сильный порыв ветра сдул воздушную машину. Пилот среагировать не успел. Вертолет упал и завалился на бок.

Несмотря на то, что вертолет получил значительные повреждения винта и кабины, мужчины рассказали – рады, что обошлось без травм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#вертолет