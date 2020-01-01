Хорватия начинает председательствовать в Совете Европейского Союза

Лозунг председательства Хорватии: "Сильная Европа в непростом мире".

Хорватия с сегодняшнего дня начинает председательствовать в Совете Европейского Союза.

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Это ее первое председательство после присоединения к сообществу в 2013 году, оно продлится полгода, сообщает Deutsche Welle.

Лозунгом председательства Хорватия выбрала: "Сильная Европа в непростом мире". В опубликованной программе председательства Загреба отмечается, что ЕС требует решения задач дальнейшего экономического развития, устранения чрезвычайной климатической ситуации, урегулирования миграции, борьбы против дезинформации и популизма. В частности, Хорватия намерена работать ради позиционирования ЕС "как международного игрока первого плана и мирового партнера, который действует для защиты и продвижения европейских интересов".

Начало полномочий Хорватии в Совете ЕС совпало с первыми месяцами работы обновленных Европарламента и Еврокомиссии, а также с запланированной датой выхода из ЕС Великобритании.

Председательство в ЕС передается от одного государства-члена к другому каждые полгода. Следующие шесть месяцев представители Хорватии будут председательствовать на заседаниях всех профильных советов ЕС, за исключением Совета ЕС по иностранным делам. Также председателю Совета ЕС делегируется право возглавлять переговоры с Европарламентом и Еврокомиссией по согласованию законопроектов.

До Хорватии в ЕС председательствовала Финляндия.