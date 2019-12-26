Протесты в Ираке: президент подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех отметил, что в сложившихся обстоятельствах считает своей обязанностью уйти в отставку.

Президент Ирака Бархам Салех объявил, что уходит в отставку на фоне тяжелой политической ситуации в стране.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

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Политик подал заявление об увольнении в иракский парламент. Поводом стали массовые беспорядки и невозможность президента и парламента договориться о кандидатуре нового премьера.

В своем обращении Салех отметил, что в сложившихся обстоятельствах считает своей обязанностью уйти в отставку, потому что президентская и парламентская деятельность должны соответствовать интересам народа.

Напомним, премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал подать в отставку после новых смертей на антиправительственных протестах.

Как сообщал УНИАН, протесты в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Их участники недовольны нехваткой рабочих мест, перебоями в подаче электроэнергии, нехваткой чистой воды, плохим образованием, здравоохранением, а также общей коррупцией. Всего погибло более 400 человек.

Ирак является пятым по величине производителем и экспортером нефти в мире. В то же время, по оценкам, около 20% населения страны живут в бедности. Безработица среди молодежи достигает 25%, что вдвое больше, чем в целом по стране.