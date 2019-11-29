Премьер Ирака на фоне новых смертей протестующих пообещал подать в отставку

Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Их участники недовольны нехваткой рабочих мест, перебоями в подаче электроэнергии, нехваткой чистой воды, плохим образованием и здравоохранением, а также общей коррупцией. Всего погибло более 400 человек.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал подать в отставку после новых смертей на антиправительственных протестах.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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77-летний Абдул-Махди заявил, что подаст в парламент заявление на увольнение, чтобы депутаты смогли избрать новое правительство. В своем обращении он не уточнил, когда это сделает.

Абдул-Махди стал премьером только в прошлом году.

Сегодня главный клирик шиитов Ирака Верховный аятолла Али ас-Систани осудил применение против антиправительственных протестующих прицельного огня и призвал демонстрантов отказаться от насилия и вандализма. Систани также призвал парламент Ирака отказаться от поддержки правительства.

Обращение появилось на следующий день после того, как более 40 человек погибли во время протестов. Сегодня появилась информация об еще 15 погибших.

Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Их участники недовольны нехваткой рабочих мест, перебоями в подаче электроэнергии, нехваткой чистой воды, плохим образованием, здравоохранением, а также общей коррупцией. Всего погибло более 400 человек.

Ирак является пятым по величине производителем и экспортером нефти в мире. В то же время, по оценкам, около 20% населения страны живут в бедности. Безработица среди молодежи достигает 25%, что вдвое больше, чем в целом по стране.