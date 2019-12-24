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Филиппины намерены возродить атомную энергетику

14:32, 24 декабря 2019
Мир
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Филиппины \ REUTERS

Правительство Филиппин рассматривает возможность развития атомной энергетики в стране и в настоящее время в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) прорабатывает условия, необходимые для выполнения требований ООН по безопасности в этой отрасли.

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Кроме того, как сообщает Financial Times (FT), филиппинские власти подыскивают возможных поставщиков в этой сфере из России, Южной Кореи, Китая и США, передает kommersant. «Нам необходим стабильный, надежный и доступный источник энергии, и атомная энергетика поможет нам этого добиться», - заявил в интервью FT министр энергетики Филиппин Альфонсо Кузи.

В прошлом году МАГАТЭ отправило на Филиппины делегацию для изучения ситуации на месте и пришло к выводу, что страна «решительно настроена» разработать стратегию развития атомной энергетики, урегулировать вопросы безопасности. Однако, как считают эксперты, будущее атомной энергетики на Филиппинах довольно туманно, учитывая, что это сейсмоопасный регион, где к тому же нередки цунами.

На Филиппинах уже строили АЭС в период правления Фердинанда Маркоса (1965–1986 годы), однако проект, который вела американская компания Westinghouse, так и не был реализован. АЭС в провинции Батаан построили, но не запустили, когда к власти в 1986 году пришла Корасон Акино, как раз из соображений безопасности, поскольку в этом регионе регулярно происходят землетрясения.

Нынешние власти Филиппин рассматривают возможность запуска этого замороженного объекта либо строительства новой АЭС. По словам Кузи, «ничего конкретного» пока не решено.

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Теги: #Филиппины#Атомная энергетика