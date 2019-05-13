Forbes: Авария на Чернобыльской АЭС изменила ядерную энергетику навсегда

Ядерная энергия могла бы быть полезной для мира во времена борьбы с экологическими изменениями, но использовать ее мешает страх после Чернобыля.

Когда в середине 50-х годов ядерная энергия была впервые поставлена на коммерческие рельсы, многие считали ее идеальным решением для удовлетворения потребностей в электричестве все большего населения планеты. Благодаря одному фунту урана-235 можно произвести в два-три миллиона раз больше электроэнергии, чем с помощью одного фунта угля или нефти. И при этом можно ничего не выбрасывать в атмосферу в процессе нормальных операций.

Но потом, как пишет на страницах Forbes инженер-химик Роберт Рипер, несколько аварий в 70-х и 80-х годах нанесли серьезный удар по энтузиазму в отношении ядерной энергетики. Авария на АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании в 1979 году остается одной из худших катастроф в истории США. Тогда никто не пострадал. Но небольшое количество радиоактивных материалов попало в окружающую среду. После этого в стране появилась оппозиция к использованию ядерной энергетики.

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Впрочем, авария на АЭС Три-Майл-Айленд была пустяком по сравнению с тем, что произошло через несколько лет. На прошлой неделе в США начали транслировать телесериал о катастрофе на Чернобыльской электростанции, произошедшей в 1986 году. Ничего похожего на эту аварию никогда не происходило в целой сфере ядерной энергетики. И много специалистов в те времена утверждали, что нечто таких масштабов просто невозможно.

«Будучи инженером в энергетической сфере, я всегда уделял большое внимание безопасности на этапе разработки, построения и управления станцией. Поэтому я провел много времени, оценивая, что пошло не так во время катастроф вроде Чернобыля, утечки нефти в Мексиканском заливе в 2010 году или ядерной аварии на станции Фукусима в Японии. Каждый раз неизбежно в каждом случае мы находим конструкторские ошибки и угрожающие знаки, которые должны были казаться очевидными», - пишет автор.

Пока нельзя сказать, насколько глубоко погрузится в события сериал о Чернобыле. Однако, автор утверждает, что катастрофа на АЭС произошла из-за испытания систем безопасности, которые нужно было остановить при первых же признаках того, что что-то работает не так, как следует. Сериал пока что показал, что в момент, когда авария произошла, многие отказывались поверить в то, что взрыв реактора вообще возможен.

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С инженерной точки зрения, очень важно признать как риски, так и их возможные последствия. В случае катастроф в Чернобыле и Фукусиме, риски не были признаны, а последствия – должным образом оценены. В результате у большой части общества появился большой страх перед ядерной энергией. И будет очень не просто преодолеть этот страх, чтобы изменить отношение к ней. После Чернобыля развитие ядерной энергетики резко сократился. А после Фукусимы даже начал приходить в упадок.

По мнению автора, ядерная энергетика может сыграть важную роль как надежный источник без углеродных выбросов. Она может дополнить солнечные и ветровые электростанции нового поколения. Однако, нужно решить две ключевые проблемы: обеспечение общественной безопасности и адекватная утилизация ядерных отходов.

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Ядерные электростанции нужно разрабатывать достаточно прочными на случай аварии, а лучше вообще безотказными. Это означает, что в случае возникновения неполадок, реактор должен автоматически переходить в гипотетический безопасный режим. Для иллюстрации автор приводит суть электрического предохранителя. Если через него пытается пройти большее количество тока, чем положено, он плавится и останавливает работу системы. Ни в Чернобыле, ни в Фукусиме не было никаких предохранительных систем. АЭС будущего должны быть построены так, чтобы у общества не возникало сомнений в их безопасности.