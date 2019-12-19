American Interest: Фильм «Джокер» стал предвестником реального будущего без лидеров

Скандальное кино зафиксировало реальность текущей "peer-to-peer" эры: от Гонконга до Парижа массовые движения все больше вспыхивают без формального лидерства или организации.

Отмеченный наградами фильм «Джокер» очаровал и разозлил аудитории, а также критиков по всему миру. Кроме прекрасной игры Хоакина Феникса и одаренной режиссуры Тодда Филлипса одной из самых ярких его черт стало отношение к тому, что американский политолог Ханна Арендт назвала «банальностью зла».

С началом фильма зритель ожидает погружение в несколько мультипликационный мир супергероев, в котором злодей излучает определенную утонченность. Например, великолепные враги Джеймса Бонда борются за власть. В «Джокере», однако, участники насильственного мятежа и человек, который якобы должен был стать их лидером – неординарные экземпляры. Об этом пишет American Interest. Банда состоит из разъяренных обычных людей, которые уничтожают город в знак протеста против неравенства и плутократии. А главный злодей, Артур Флек, совсем не криминальный гений. Он страдает от психической болезни и просто плывет по течению событий.

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Флек не лидер в любом традиционном понимании. Будучи одним из наиболее слабых и ни на что не годных представителей общества, он становится мощным символом протеста, вокруг которого организуются массы. Однако, сам он не стремится никого вести за собой. Его лицо в гриме клоуна (Флек еле справляется с этой однодневной работой) становится эмблемой движения, ведь демонстранты одевают маски клоунов, когда сходят с ума на улицах города. Само движение «безголовое», но все равно мощное и сокрушительное.

«Если Владимир Путин в России развил так называемую властную вертикаль, движение Джокера горизонтально», - говорится в статье.

Фильм вызвал сильную реакцию среди французов, которые увидели в вымышленных киношных протестах собственное движение «Желтых жилетов» - текущий, спонтанный протест без лидеров, вспыхнувший из-за социальной злобы. Если в поисковую систему Google ввести запрос «Joker Gilet Jaunes», то можно увидеть много «фотожаб», на которых Джокер одет в желтый жилет. Кроме того, система покажет десятки статей, в которых будет проведен анализ фильма с точки зрения текущей политической ситуации во Франции. Тем временем, в США на ум приходит другое сравнение: в роли Джокера современности выступает Дональд Трамп.

Фильм точно не был задуман как аллегория на президента США. Поэтому не стоит ждать, что в нем проводятся какие-то параллели. Но резонанс все же есть. То, что Флеку сходят с рук несколько убийств, совершенных посреди белого дня, напоминает об известном хвастовстве Трампа о том, что он может застрелить человека на Пятой авеню и все равно победить на выборах. Или же кульминационная сцена, в которой Джокер убивает ведущего телевидения в прямом эфире, заставляет вспомнить насильственные фантазии против СМИ, которые годами озвучивали Трамп и его сторонники. Недавно в сети появился отредактированный эпизод из фильма «Кингсмен», в котором Трамп якобы расстреливает журналистов и политических оппонентов.

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Еще более интересная точка зрения фильма на современное «лидерство» как такое. Флек открыто не пригоден возглавить что угодно. Дональда Трампа тоже называли чрезвычайно некомпетентным президентом в современной истории. А почти половина американцев теперь поддерживают его устранение с должности. Но эта оценка «пригодности» привязана к различным и, вероятно, устаревшим концепциям политики. Трамп приуменьшает все, что может как-то указать на его отличие от простых людей. Он не скрывает свое богатство. Наоборот, порой он указывает на него как на доказательство своей компетентности. Но одновременно он демонстрирует, что он простой парень, который ест еду из McDonald's.

«Президент Трамп, так же как кандидат Трамп или телевизионная звезда Трамп, никогда не пытался поставить себя выше других: ни в манере говорить, ни в стиле написания писем иностранным лидерам, ни в том, как он пользуется телефоном и социальными сетями. Он даже звонит в эфир Fox News, как обычный телезритель», - говорится в статье.

Его избиратели не считают его частью элит, которые стоят над толпой. И если другие президенты тоже не всегда были полностью квалифицированы для своей работы, ни один из них так сознательно не пытался приземлить свою должность. Другой интересный элемент заключается в, кажется, случайности и непредсказуемости подъема лидеров. Если бы в «Джокере» Артура Флека не избили уличные хулиганы в начале фильма, коллега не дал бы ему пистолет. Если бы его не домогался пьяный банкир в метро, он не воспользовался бы тем пистолетом, чтобы совершить убийство и стать отчаянным криком для угнетенных. А без самоутверждения за счет своих успехов, он бы не решился на новое убийство в прямом эфире, закрепив свою роль в беспорядках.

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Трамп тоже был маловероятным победителем на выборах, хотя в отличие от Флека, для которого лидерство стало сюрпризом, американский президент работал над тем, чтобы получить наивысшую должность в своей стране. Но если бы республиканское поле было меньше, он бы не справился. Если бы директор ФБР Джеймс Коми не объявил о начале расследования против Хиллари Клинтон, Трамп мог бы не получить нужный импульс. И если бы Клинтон серьезнее отнеслась к попыткам оппонента апеллировать к рабочему классу и начала более активную кампанию в уязвимых штатах, он, вероятно, проиграл бы выборы.

И уравнивание, и непредсказуемость – это лишь формы популизма, которые, наверное, дополнительно резонируют благодаря более широкой популистской эре. Но современный популизм, изображенный в «Джокере» означает несколько больше, в частности в сфере его конечной цели и логического пика. Речь идет об отторжении не просто элит, а лидерства как такого.

«Фильм дает нам безликого «лидера», просто клоуна из толпы клоунов. Наверное, кино резонирует еще больше потому, что впервые в истории эта фантазия оказалась возможной сегодня благодаря технологиям», - говорится в статье.

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Сегодня протесты без лидеров возникают по всему миру. Для примера можно рассмотреть демонстрации в Барселоне. Они полностью были организованы онлайн. Группа, которая организовала их, называлась Tsunami Democratic. И кроме названия общество и большинство участников протестов ничего не знают о ее учредителях. Группа работает через Twitter, анонимные каналы в Telegram, инновационные приложения для координации, которые группа написала собственноручно на основе технологии peer-to-peer. Другими словами, Tsunami Democratic не имеет лидеров, во всяком случае в традиционном смысле. И это не стало помехой для успеха.

Похожим образом в Гонконге около миллиона человек вышли на улицы без очевидного лидера. Тоже самое и в случае «желтых жилетов» во Франции, а также антиправительственных протестов в Иране, Ливане, Чили, Судане и Грузии. Протесты без лидеров вспыхивали даже в России, наиболее цензурированной стране в современной Европе. И если традиционно спонтанные движения обычно укрощаются позже лидером, то в последнее время этот этап вообще не происходил.