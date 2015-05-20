Российские наемники рассказали для чего воевали на Донбассе - Der Tagesspiegel

Он вернулся оттуда с двумя слуховыми аппаратами, которые ему теперь нужны, чтобы понять собеседника. Повезло. Тысячи людей потеряли ноги или руки, или вернулись в цинковых гробах из этой необъявленной войны, пишет Der Tagesspiegel.

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На вопрос что дала ему война, он улыбаясь отвечает: "Сломанное здоровье. И ощущение, что я боролся за то, во что верю - в царскую Россию. В то, что мы вернем территории, которые принадлежат России".

Другой российский гражданин ,участвовавший в войне на Донбассе Александр Витнер, руководивших охранной фирмой. У него есть форма нацистов, ГДР и СССР. Помешанный на истории и на войне, он полон парадоксов. С немецкими корнями, но гордый тем, что русский. Он говорит такие вещи, как "я пошел на войну не только, чтобы убивать, а чтобы спасать жизни людей". Но что именно он делал на Донбассе, рассказывать он не хотел. По его словам, он принадлежал к специальной группе, которая применялась за пределами украинских границ.

И несмотря на то, что на сайте Lostivan.com, где уже собраны данные о 270 убитых российских добровольцах (но реальная цифра, вероятно, гораздо выше), и Максим Корягичев, и Александр Витнер хотят как можно скорее вернуться в Украину.

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