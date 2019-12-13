Драгоценности, автомобили и самолеты: в Мексике готовятся к необычному аукциону (видео)

За полученные деньги планируют отстроить в нескольких городах дороги.

В Мексике с молотка продают все, что полиция изъяла у контрабандистов и наркомафии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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За полученные деньги планируют отстроить в нескольких городах дороги. Выручить организаторы аукциона планируют чуть более двух миллионов долларов, хотя среди их лотов – сотни украшений с драгоценными камнями, люксовые машины и легкомоторные самолеты.

В ближайшее время с молотка уйдут несколько вилл конфискованных у наркодилеров.