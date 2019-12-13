Драгоценности, автомобили и самолеты: в Мексике готовятся к необычному аукциону (видео)
12:22, 13 декабря 2019Мир
79 0
За полученные деньги планируют отстроить в нескольких городах дороги.
Драгоценности, автомобили и самолеты: в Мексике готовятся к необычному аукциона
В Мексике с молотка продают все, что полиция изъяла у контрабандистов и наркомафии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеСапоги Наполеона ушли с молотка за 117 тысяч евро
За полученные деньги планируют отстроить в нескольких городах дороги. Выручить организаторы аукциона планируют чуть более двух миллионов долларов, хотя среди их лотов – сотни украшений с драгоценными камнями, люксовые машины и легкомоторные самолеты.
В ближайшее время с молотка уйдут несколько вилл конфискованных у наркодилеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter