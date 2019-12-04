Нападение на одного члена НАТО будет рассматриваться как нападение на все страны Альянса - декларация

На встрече в Лондоне была принята декларация лидеров государств - членов НАТО.

Нападение на одну страну - члена Североатлантического договора (НАТО) будет рассматриваться как нападение на все страны Альянса.

Об этом говорится в декларации лидеров государств - членов НАТО, принятой на встрече в Лондоне 3-4 декабря.

Читайте такжеЛидеры НАТО в следующий раз встретятся в 2021 году

"НАТО гарантирует безопасность нашей территории и нашего одного миллиарда граждан, нашей свободы и ценностей, которые мы разделяем, в том числе демократии, индивидуальной свободы, прав человека и верховенства права. Солидарность, единство и сплоченность являются ключевыми принципами нашего Альянса. Когда мы работаем вместе с целью предотвращения конфликта и сохранения мира, НАТО является основой для нашей коллективной безопасности и важным форумом для безопасности консультаций и решений среди членов НАТО", - отмечается в декларации.

"Мы подтверждаем прочную трансатлантическую связь между Европой и Северной Америкой, нашу настроенность целям и принципам устава Организации Объединенных Наций и нашу твердую приверженность 5-й статье Вашингтонского договора, что атака против одного члена должна рассматриваться как атака против нас всех", - отмечается в декларации.