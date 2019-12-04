Назвал Трюдо "двуликим": Трамп со скандалом преждевременно покинул саммит НАТО (видео)

Он назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуликим", а затем отменил пресс-конференцию и сократил свое участие в саммите НАТО.

Президент США Дональд Трамп жестоко отреагировал на кадры, где мировые лидеры якобы, высмеяли его.

Он назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуликим", а затем отменил пресс-конференции и сократил свое участие в саммите НАТО. Об этом сообщает The Independent.

Президента США спросили, видел ли он видео, в котором его международные коллеги пошутят по поводу его пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.

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"Ну, он двуликий (прим. Трюдо)", - сказал Трамп. Он добавил: "Честно говоря, Трюдо хороший парень, я считаю его очень приятным парнем. Но вы знаете правду, что я позвонил ему за то, что он не платит 2% ( прим. часть ВВП стран Альянса, которая выделяется для НАТО), и я думаю, что он не очень рад этому".

В вечер перед саммитом НАТО, который проходит в Лондоне 4 декабря, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в общей беседе пошутили с американского лидера Дональда Трампа.

Видео общения мировых лидеров опубликовал телеканал CBC.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

"Ты почему опоздал" , - спросил Борис Джонсон в Макрона. В свою, очередь Джастин Трюдо в шутку сказал, что Макрон опоздал, ведь "проводил 40-минутную пресс конференции (прим. с Трампом)" и добавил: "Вы просто наблюдали, как у него челюсть отпадает".

Видео сразу вызвало резонанс в социальных сетях, многие предполагали, что мировые лидеры говорят о Трампе.