Лидеры НАТО в следующий раз встретятся в 2021 году

Альянс продолжит отстаивать свободы, ценности и безопасность для будущих поколений.

Лидеры государств и правительств стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) в следующий раз встретятся в 2021 году.

Об этом говорится в Лондонской декларации лидеров государств и правительств стран - членов НАТО, принятой на встрече в Лондоне, которая состоялась 3-4 декабря.

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«Мы выражаем нашу благодарность за щедрое гостеприимство, организованное для нас Соединенным Королевством. Мы снова встретимся в 2021 году», - говорится в декларации.

«В сложные времена мы сильнее как Альянс, и наши люди в большей безопасности. Наша связь и взаимные обязательства гарантировали наши свободы, наши ценности и нашу безопасность в течение последних 70 лет», - отмечается в документе.

В декларации отмечается, что НАТО продолжит отстаивать свободы, ценности и безопасность для будущих поколений.