Трамп – странам НАТО: 2% ВВП на оборону мало, нужно 4%

Трамп также выразил недовольство низким уровнем расходов некоторых стран, в частности, упомянув Германию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 4% ВВП на оборону, тогда как сейчас установлена сумма 2%.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Лондоне накануне встречи лидеров стран Альянса, передает ЕвроПравда. "Два процента – очень низкая цифра, должно быть четыре", - сказал Трамп.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь напомнил, что до конца 2020 года союзники в целом увеличат расходы на оборону на $130 млрд.

Трамп сначала сказал, что очень доволен увеличением военных расходов стран НАТО. "Военные расходы в Европе и Канаде в течение многих лет летели вниз, как на американских горках. Сейчас они начали расти, и США очень довольны этим. Генсек Столтенберг проделал отличную работу", - заявил он.

Однако позже он также выразил недовольство низким уровнем расходов некоторых стран, в частности, упомянув Германию. "Германия платит 1,1% (на самом деле 1,38%. - Ред.), некоторые страны годами практически не платят в бюджет НАТО. Должно быть справедливое распределение", - сказал он.

Согласно последнему отчету НАТО, в этом году девять союзников достигли уровня расходов на оборону в 2% ВВП. Большинство стран-членов планируют достичь этого уровня до 2024 года.

Расходы США составили 3,42%, при этом пять лет назад они были выше – почти 4%.