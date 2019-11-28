CNN: США собираются сократить финансирование НАТО, часть денег может пойти Украине

Большинство европейских союзников будут вынуждены увеличить расходы на альянс в то время, как Вашингтон свою долю уменьшит.

Администрация Дональда Трампа готовится серьезно урезать американский вклад в общий бюджет НАТО. Приближение этого символического шага усилит сомнения многих относительно приверженности президента США к трансатлантическому альянсу перед саммитом следующей неделе в Лондоне. Эта встреча посвящена 70-й годовщине западной оборонной организации.

Как пишет CNN, ранее США обеспечивали 22% прямого финансирования НАТО, которое покрывало расходы на содержание штаб-квартир альянса, совместные инвестиции в сфере безопасности и военные операции союзников.

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Шаг Белого дома будет более символическим. Потому что прямой бюджет НАТО относительно маленький и составляет всего 2,5 миллиарда долларов. В то время как отдельные национальные оборонные бюджеты – это отдельная категория. И НАТО советует странам-участницам тратить 2% от своего ВВП.

Американские чиновники в сфере обороны рассказали CNN, что администрация Трампа собирается сократить свой вклад на примерно 16%, сравняв его с вкладом Германии, которая обеспечивает 14,8%. Хотя американская экономика значительно больше, чем немецкая. Чиновники в США и НАТО сказали CNN, что другие союзники готовятся к дефициту.

Трамп уже достаточно долго критикует союзников по НАТО, включая Германию, за несоблюдение требования тратить на оборону 2% от ВВП. Только 8 из 29 стран-участниц придерживаются этого показателя. Все союзники обязаны поднять свои оборонные расходы до 2% 2024 года. Но далеко не все сейчас планируют это сделать. Некоторые же страны увеличили расходы на оборону в течение последних лет. И Трамп «записал» это к своим достижениям.

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Чиновники НАТО включительно с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом также хвалили Трампа за увеличение оборонных бюджетов на дополнительные 100 миллиардов долларов с 2014 года. Однако, они также подчеркивают, что усиление угрозы со стороны России и аннексия украинского Крыма, а также другие факторы повлияли на это увеличение оборонных расходов.

«Все союзники согласовали новую формулу разделения расходов. Согласно ей, доля большинства европейских союзников и Канады вырастет в то время, как США сократят свою. Это важная демонстрация приверженности союзников в НАТО и к более честному распределению бремени», - сказал CNN неназванный чиновник НАТО.

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Другой дипломат альянса рассказал американскому телеканалу, что новую формулу согласовали на этой неделе. Чиновник США из сферы обороны сказал, что сэкономленные американские деньги пойдут на финансирование американской армии и программ безопасности в Европе включая те, которые были открыты для стран без членства в НАТО. В частности, для Украины и Грузии, которые считаются линией фронта в противостоянии агрессивной России.