"Это наша область": Лукашенко назвал часть России территорией Беларуси

По словам Лукашенко, еще во время СССР обсуждался вопрос о присоединении Калининградской области к Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Калининградскую область России "нашей областью".

Читайте такжеЛукашенко снова намерен участвовать в выборах президента Беларуси

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на Администрацию президента Беларуси.

По словам Лукашенко, еще во время СССР обсуждался вопрос о присоединении Калининградской области к Беларуси.

"Я и Ельцину и Владимиру Владимировичу (Путину) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем в первую очередь, а не Россия. Путин говорит: "Я не против", - сказал Лукашенко.

Отмечается, что Лукашенко еще в 2013 году предлагал России отдать Белоруссии Калининградскую область.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко заявил, что его страна несет огромные убытки из-за неравных торговых отношений с Россией. По его словам, ни один документ об интеграции Беларуси с РФ не будет утвержден без решения принципиальных для Минска вопросов.