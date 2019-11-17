Лукашенко о возможной интеграции Беларуси и России: "на хр*на нужен такой союз?"

По словам президента Беларуси, его страна ежегодно теряет в торговле с РФ 9 млрд долларов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна терпит огромные убытки из-за неравных торговых отношений с Россией. По его словам, ни один документ об интеграции Беларуси с РФ не будет утвержден без решения принципиальных для Минска вопросов.

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Как сообщает «Комсомольская правда», такое заявление он сделал журналистам, отвечая на вопрос о перспективах интеграции.

«Ни один документ мною не будет утвержден, если будет противоречить главным принципам нашего общества: это суверенитет и независимость нашего государства. Если не будут решены принципиально вопросы, никакие дорожные карты не будут подписаны», - сказал Лукашенко.

По словам президента Беларуси, его страна ежегодно теряет 9 млрд долларов.

«То есть мы продаем в России меньше, чем они у нас. Эти деньги надо заработать на российском рынке. Но нас туда не пускают. Конечно, мы с Россией воевать не будем. Но каждый год мы что-то теряем. Извините, на хрена нужен такой союз.

Об этом знает российский президент, мы с ним дружим, я ему могу похлеще сказать. Мы эти деньги покрываем на других рынках. Мы хотим равных условий - вот это будет союз. Может, до объединения государств дойдем. Но пока не парьтесь, я такой же патриот, как и вы», - высказался белорусский лидер.

Президент Беларуси часто делает противоречивые заявления об отношениях Минска и Москвы.

Ранее Лукашенко заявил, что российскую идеологию из него "не выбить". По словам белорусского президента, России и Беларуси «нельзя терять друг друга ни в коем случае».