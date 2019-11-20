Washington Post: В США допросят одного из руководителей "Нафтогаза" в деле против Джулиани

Американских правоохранителей интересуют контакты одного из руководителей украинской компании с двумя партнерами Джулиани.

Федеральные прокуроры, которые ведут расследование против личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани и его двух партнеров, собираются допросить одного из руководителей государственной газовой компании Украины. В частности, они хотят узнать о контактвах украинца с соратниками адвоката, которые добивались заключения энергетических соглашений с украинской стороной в этом году.

Как пишет Washington Post, речь идет о директоре с интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрее Фаворове. Он гражданин США и согласился встретиться с прокурорами Южного округа Нью-Йорка и поговорить о своем опыте с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Они помогали Джулиани искать информацию об украинских делах бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Адвокат Фаворова Ленни Бруер сказал, что его клиент «добровольно встретится с правительственными прокурорами». От дальнейших комментариев он отказался.

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В прокуратуре Южного округа Нью-Йорка тоже отказались отвечать на вопросы журналистов. Интерес к Фаворову, который возглавляет одно из направлений компании «Нафтогаз» в Украине, указывает на то, что следователи сосредоточились на попытках Парнаса и Фрумана найти бизнес-выгоду для самих себя в исторически коррумпированном энергетическом секторе, помогая Джулиани в его делах в стране. Федеральные прокуроры проверяют связи адвоката Дональда Трампа с двумя бизнесменами, которых обвинили в нарушении законов США относительно финансирования избирательных кампаний. Они якобы помогали перечислять иностранные деньги кандидатам и политическим комитетам. Сами Парнас и Фруман отрицают свою вину.

Фаворов встречался с ними по меньшей мере дважды в этом году, о чем говорят люди, осведомленные о деталях этих событий. Первый контакт произошел в кулуарах энергетической конференции в Хьюстоне в марте. Парнас и Фруман предложили Фаворову соглашение об импорте сжиженного американского газа. Они также хотели узнать, согласится ли он заменить директора «Нафтогаза» Андрея Коболева.

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Руководитель американской газовой компании Дейл Перри рассказал, что слышал от Фаворова о том, что два бизнесмена говорили ему о приближении увольнения посла США в Украине Мари Йованович. Сама экс-посол на прошлой неделе во время показаний в Конгрессе сказала, что считала Коболева реформатором, который борется с коррупцией в украинском газовом секторе. В мае Фруман и Парнас во время встречи в Вашингтоне снова предложили «Нафтогазу» договор. Вскоре после этого Йованович преждевременно отозвали. И, как рассказали источники из окружения Фаворова, это его очень удивило.