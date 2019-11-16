Бывшему советнику Трампа грозит 50 лет тюрьмы

Роджер Стоун признан виновным во лжи в рамках расследования относительно вероятного вмешательства России в выборы в США 2016 и давлении на свидетеля.

Роджер Стоун, бывший политический советник президента США Дональда Трампа, был признан виновным по всем семи предъявленным ему обвинениям, сообщает телеканал CBS.

В ходе судебного разбирательства была установлена вина Стоуна в даче ложных показаний Конгрессу США во время расследования дела о вмешательстве России в выборы президента 2016 года.

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Также были представлены доказательства сотрудничества Стоуна с WikiLeaks при публикации электронных писем членов Демократической партии с целью подорвать репутацию Хиллари Клинтон, кандидата демократов на президентских выборах.

Кроме этого, бывший советник Трампа был признан виновным в давлении на свидетеля.

По информации телеканала, наказание за все деяния Стоуна может составить до 50 лет лишения свободы.

Сам Стоун отрицал обвинения в свой адрес. Приговор ему будет объявлен 6 февраля следующего года, пока Стоун остается на свободе.