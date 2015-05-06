Путинские байкеры решили судиться с Германией
Байкерский клуб «Ночные волки» совместно со своими "европейскими коллегами" в ближайшие дни подаст иск в суд Германии, которым оспорит решение федерального ведомства канцлера Германии об аннулировании им виз.
Об этом заявил «Известиям» лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, отметив, что мотоклубом уже нанят немецкий адвокат, который будет представлять их интересы в суде.
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Как известно, байкеры объявили о своем мотопробеге , который посвятили 70-летию победы над нацизмом. Это вызвало протест среди граждан Польши, по территории которой намерены проехать мотоциклисты.
Провокацией мотопробег назвало и руководство Польши и Чехии. Чешские власти продолжают искать способы, чтобы усложнить байкерам мотоклуба "Ночные волки" проезд по территории страны.
Правительство Германии предупредило о запрете въезда в страну членам российского байкерского клуба "Ночные волки", который организует мотопробег Москва-Берлин.
Литовские пограничники не впустили еще четырех байкеров - граждан России и Беларуси, однако неизвестно, связано ли это непосредственно с резонансным автопробегом байкеров до Берлина.
В свою очередь МИД РФ возмутился отказом властей Польши пускать на территорию страны участников российского байк-клуба и заявил, что "отказ властей Польши стал единственным по всему маршруту запланированной поездки".