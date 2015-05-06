Путинские байкеры решили судиться с Германией

Об этом заявил «Известиям» лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, отметив, что мотоклубом уже нанят немецкий адвокат, который будет представлять их интересы в суде.

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Как известно, байкеры объявили о своем мотопробеге , который посвятили 70-летию победы над нацизмом. Это вызвало протест среди граждан Польши, по территории которой намерены проехать мотоциклисты.

Провокацией мотопробег назвало и руководство Польши и Чехии. Чешские власти продолжают искать способы, чтобы усложнить байкерам мотоклуба "Ночные волки" проезд по территории страны.

Правительство Германии предупредило о запрете въезда в страну членам российского байкерского клуба "Ночные волки", который организует мотопробег Москва-Берлин.

Литовские пограничники не впустили еще четырех байкеров - граждан России и Беларуси, однако неизвестно, связано ли это непосредственно с резонансным автопробегом байкеров до Берлина.

В свою очередь МИД РФ возмутился отказом властей Польши пускать на территорию страны участников российского байк-клуба и заявил, что "отказ властей Польши стал единственным по всему маршруту запланированной поездки".