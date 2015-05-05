Суд в Германии решил депортировать российского байкера

01:01, 05 мая 2015
Мир
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Суд в Германии принял решение отпустить задержанного ранее участника российского мотоклуба "Ночные волки" Юрия Васильева.

Ночные волки / obitel-minsk.by

Как сообщил представитель этого мотоклуба Анатолий Вилковыский в интервью «РИА Новости», Васильева депортируют в Россию через Финляндию.

«Я на свободе, депортационной тюрьмы удалось избежать. Теперь буду ждать финнов и кортеж сопровождения по Финляндии», – процитировал Вилковыский слова Васильева.

По словам пресс-секретаря «Ночных волков», в полиции Германии есть фото всех участников мотопробега, их данные и визовые документы.

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Ранее немецкая полиция задержала байкеров на въезде в Мюнхен в воскресенье, 3 мая. Задержанных заставили свернуть с автобана, правоохранители забрали у всех документы. По сообщениям, в одном из заблокированных автомобилей находился российский консул Дмитрий Захаров.

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