Суд в Германии решил депортировать российского байкера

Как сообщил представитель этого мотоклуба Анатолий Вилковыский в интервью «РИА Новости», Васильева депортируют в Россию через Финляндию.

«Я на свободе, депортационной тюрьмы удалось избежать. Теперь буду ждать финнов и кортеж сопровождения по Финляндии», – процитировал Вилковыский слова Васильева.

По словам пресс-секретаря «Ночных волков», в полиции Германии есть фото всех участников мотопробега, их данные и визовые документы.

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Ранее немецкая полиция задержала байкеров на въезде в Мюнхен в воскресенье, 3 мая. Задержанных заставили свернуть с автобана, правоохранители забрали у всех документы. По сообщениям, в одном из заблокированных автомобилей находился российский консул Дмитрий Захаров.