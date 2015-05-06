США объявили награду в $20 миллионов за информацию о лидерах ИГ

Согласно сообщению госдепартамента, Вашингтон готов выплатить 7 млн долларов за сведения об одном из руководителей ИГ в Ираке Абд Рахмане Мустафе Кадули, 5 млн долларов - за информацию о бывшем грузинском военнослужащем Тархане Батирашвили (известный как Умар аш-Шишани), который действует на севере Сирии, и столько же - за сообщение об официальном "пресс-секретаре" группировки Абу Мохаммеда Аднани, сообщает Русская служба ВВС.

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Еще 3 млн США готовы заплатить за информацию по Тарику бен Тахару бен Фалиху Авани Харзи, который руководит группой боевиков, действующих на сирийско-турецкой границе.

Ранее Тархан Батирашвили и еще 11 человек были занесены в санкционный "черный список" США в связи с подозрением в пособничестве терроризму.