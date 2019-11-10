В Румынии сегодня выбирают президента

Согласно соцопросам, фаворитом у избирателей является действующий президент страны Клаус Йоханнис.

В Румынии 10 ноября проходят выборы президента, проголосовать на которых могут более 18 миллионов человек.

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Как сообщает DW, в выборах принимают участие 14 кандидатов. Согласно соцопросам, фаворитом на них является действующий президент страны Клаус Йоханнис, который выдвигает свою кандидатуру на пост главы государства уже второй раз.

если ни один из претендентов на президентский пост не получит в воскресенье абсолютного большинства голосов, 24 ноября должен будет состояться второй тур голосования.

4 ноября сообщалось, что парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном.