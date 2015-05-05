Российский танк едва не раздавил журналистов во время репетиции парада в Москве

Об этом сообщает польский телеканал TVN24, корреспондент которого был в этой группе журналистов.

"В понедельник на Красной площади в Москве состоялась предпоследняя репетиция перед крупнейшим в современной истории России парадом. Не обошлось без прокола. У одного из танков случилась небольшая авария и он чуть не въехал в группу журналистов", - отмечает телеканал, который тоже опубликовал видео инцидента.

К счастью, никто из журналистов не пострадал.

Автор сюжета также отметил, что большинство мировых лидеров решила проигнорировать российский парад в Москве из-за агрессии России против Украины.

Читайте такжеГрибаускайте: изоляция России 9 мая будет очевиднойОн также отметил, что часть российских военных будут маршировать по Красной площади с таким же обмундированием, в котором они были во время захвата Крыма в марте прошлого года и действовали на Донбассе.

"Дефиляда по случаю 70 годовщины победы над фашизмом должна быть демонстрацией российской силы. В ней примут участие около 200 машин,150 самолетов и вертолетов, которые должны пролететь на Красной площади и 16 тысяч военных. Не только российских",- отмечает телеканал.