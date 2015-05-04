В столице Колумбии украдено первое издание "Ста лет одиночества"

Оно выставлялось на Международной книжной ярмарке в столице Колумбии Боготе, передает Би-би-си.

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Книга оценивается в $60 тыс., однако ее владелец говорит, что ее ценность неизмерима.