В НАТО назвали условия для нормализации отношений с Россией

В Альянсе подчеркнули, что ситуация с «делом в обычном режиме» невозможна без четких, конструктивных изменений в действиях России, которые продемонстрируют соблюдение международного права и международных обязательств.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) заявили о невозможности нормализации отношений с РФ, пока она не продемонстрирует соблюдение международного права и международных обязательств.

Об этом говорится в принятой сегодня заявлении Комиссии Украина-НАТО, которое размещено на сайте Альянса.

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В документе отмечается, что реакция НАТО на незаконные действия России в Украине соответствует и поддерживает общие международные мероприятия, в частности, введение санкций.

«Ситуация с «делом в обычном режиме» невозможна без четких, конструктивных изменений в действиях России, которые продемонстрируют соблюдение международного права и международных обязательств и ответственности», - отмечается в заявлении.