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В Японии из-за ливней и наводнений погибли по меньшей мере 10 человек, трое пропали без вести

21:42, 26 октября 2019
Мир
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Ливни в Японии / REUTERS

Об этом в субботу, 26 октября, заявили представители местной власти, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что девять человек погибли в префектуре Тиба, еще один человек - в префектуре Фукусима.

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Дожди начались в пятницу и продолжались около 12 часов. За это время в некоторых районах выпало более 200 мм осадков. Это больше, чем средняя месячная норма осадков в октябре для этого региона.

В префектуре Тиба это привело к разливу нескольких рек и затоплению дорог и жилых кварталов. Из-за этого спасатели не могут добраться к некоторым районам в префектуре.

В субботу состоялось заседание оперативной группы по реагированию на природную катастрофу во главе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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Теги: #Япония#ливни в Японии