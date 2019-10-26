В Японии из-за ливней и наводнений погибли по меньшей мере 10 человек, трое пропали без вести

Дожди начались в пятницу и продолжались около 12 часов. За это время в некоторых районах выпало более 200 мм осадков.

Из-за ливней и вызванных ими наводнений на востоке Японии погибли по меньшей мере десять и пропали без вести три человека.

Об этом в субботу, 26 октября, заявили представители местной власти, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что девять человек погибли в префектуре Тиба, еще один человек - в префектуре Фукусима.

Читайте такжеАкции протеста в Ираке: погибли по меньшей мере 27 человек, более тысячи раненых

Дожди начались в пятницу и продолжались около 12 часов. За это время в некоторых районах выпало более 200 мм осадков. Это больше, чем средняя месячная норма осадков в октябре для этого региона.

В префектуре Тиба это привело к разливу нескольких рек и затоплению дорог и жилых кварталов. Из-за этого спасатели не могут добраться к некоторым районам в префектуре.

В субботу состоялось заседание оперативной группы по реагированию на природную катастрофу во главе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.