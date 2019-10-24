В Кремле рассказали, когда собираются вывести войска из Сирии
13:46, 24 октября 2019Мир
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Песков утверждает, что в Сирии на "законном основании" находятся только российские военные.
Песков раскритиковал планы США оставить несколько сотен американских военных на востоке Сирии / Министерство обороны РФ
Российские военные выйдут из Сирии только после «завершения политического урегулирования» в стране.
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Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Эту позицию разделяют и Москва, и Дамаск, и эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования», — отметил он.
Песков утверждает, что в Сирии на "законном основании" находятся только российские военные.
Также он раскритиковал планы США оставить несколько сотен американских военных на востоке Сирии.
Как ранее сообщал УНИАН, Турция объявила, что прекращает военную операцию на северо-востоке Сирии после заключения сделки с Россией.
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