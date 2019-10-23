В Крым через Рим: журналист рассказал о маршруте грузовика, найденного с 39 трупами

По словам журналиста, скорее всего, в грузовике везли нелегальных мигрантов.

Маршрут водителя грузовика, который нашли с 39 трупами в английском графстве Эссекс, мог пролегать через Крым.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на корреспондента в Лондоне Андрея Остальского.

Читайте такжеВ Стамбуле задержали более шести тысяч нелегальных мигрантовПо его словам, скорее всего, речь идет о нелегальных мигрантах: «Интересен маршрут, которым этих несчастных людей привезли в Великобританию. Судя по всему, британской пограничной эмиграционной службе удалось наладить более жесткий контроль в Дувре и других портах на востоке Великобритании».

Журналист отмечает, что, вероятно, нелегальных мигрантов сначала везли в Крым через Рим, а затем они оказались на территории ирландского Дублина. После этого грузовик направился в город Холихед (Уэльс, Великобритания). Маршрут из столицы Ирландии фактически пролегал в противоположный конец страны – в графство Эссекс, куда стремится большинство мигрантов.

Как ранее сообщал УНИАН, в английском графстве Эссекс обнаружен грузовик с 39 мертвыми людьми.