Индонезийское побережье накрыло цунами

Волна высотою в шесть футов, образовавшаяся в результате мощного землетрясения, накрыла западное побережье Пангандаран (Pangandaran) острова Ява, сообщает Associated Press.

Спасаясь от цунами, люди пытаются взбираться на окрестные холмы. Все прибрежные постройки, включая отели и частные жилища, полностью разрушены.

Погибли, по меньшей мере, 3 человека.

Напомним, что в результате разрушительного цунами, случившегося Южной и Юго-Восточной Азии 24 декабря 2004 года, погибли свыше 300 тысяч человек.

Лента.ру