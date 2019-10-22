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Трамп пригрозил Ирану небывалым ударом

02:16, 22 октября 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом президент США заявил на брифинге в Вашингтоне, сообщает НВ со ссылкой на Politico.

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"Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде", - сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что США пытаются устраниться от участия в военных конфликтах на Ближнем Востоке.

"Я стараюсь вывести нас из войн. Но нам, возможно, придется вступить в войны", - сказал он.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе в интервью американскому телеканалу CNN предупредил, что нападение на Иран приведет к "полномасштабной войне".

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Теги: #Дональд Трамп#США и Иран