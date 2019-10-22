Трамп пригрозил Ирану небывалым ударом

Дональд подчеркнул, что США пытаются устраниться от участия в военных конфликтах на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом, в случае, если понадобится действовать военным путем.

Об этом президент США заявил на брифинге в Вашингтоне, сообщает НВ со ссылкой на Politico.

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"Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде", - сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что США пытаются устраниться от участия в военных конфликтах на Ближнем Востоке.

"Я стараюсь вывести нас из войн. Но нам, возможно, придется вступить в войны", - сказал он.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе в интервью американскому телеканалу CNN предупредил, что нападение на Иран приведет к "полномасштабной войне".