В Польше хотят сажать учителей за сексуальное образование

Таким образом в правящей партии надеются предотвратить педофилию.

Согласно новому законопроекту, который завоевал поддержку партии власти Польши «Право и справедливость», учителя могут попасть в тюрьму на 5 лет за уроки сексуального образования.

Читайте такжеРеформа образования в Украине: новая глава МОН назвала два главных приоритетаОб этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что законопроект предназначен для «предотвращения педофилии». Согласно ему, уроки сексуального образования «поощряют учащихся к сексуальной активности».

Под запрет может попасть также предоставление в польских школах информации о противозачаточных средствах.

«Это больная идея», – заявила депутат от оппозиции Йоанна Шеуринг-Вельгус.

Известно, что «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы на выходных. Во время избирательной кампании партия применяла гомофобную и националистическую риторику.