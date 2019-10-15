Президент Польши ответил, будет ли баллотироваться во второй раз

О планах на выборы в 2020 году Дуда рассказал польским СМИ, а вице-премьер подтвердил слова главы.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о баллотировании в 2020 году на пост главы государства.

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Об этом он сообщил польским СМИ, передает Европейская правда.

«Я все еще молодой человек, я не собираюсь выходить на пенсию», – ответил он на вопрос о планах на выборы президента Польши в мае 2020 года.

Кроме того, планы Дуды подтвердил действующий вице-премьер Польши Яцек Сасин. Он добавил, что премьер-министром Польши после парламентских выборов 13 октября останется Матеуш Моравецкий.

Напомним, по результатам парламентских выборов в Польше правящая партия «Право и справедливость» получила большинство в Сейме.

Так, «Право и справедливость» поддержали 43,59% избирателей, таким образом партия получит 235 депутатских мандатов; «Гражданскую коалицию» - 27,40% (134 мандата); «Союз демократических левых сил» - 12,56% (49 мандатов) «Польскую селянскую партию» - 8,55% (30 мандатов); «Конфедерацию независимой Польши» - 6,81% (11 мандатов).