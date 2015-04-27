В России вслед за Беларусью хотят возродить советское понятие тунеядство

Россиян, уклоняющихся от трудоустройства свыше шести месяцев при наличии подходящей работы, предлагается наказывать исправительными работами сроком до одного года, пишут "Известия".

Законодательное собрание Санкт-Петербурга подготовило пакет поправок в федеральные законы, которые в ближайшее время будут внесены в Госдуму РФ. Для установления уголовной ответственности предлагается прописать в Конституции РФ, что труд – это не только право, но и обязанность каждого гражданина. Не будут считаться тунеядцами граждане до 18 лет, инвалиды, родители детей-инвалидов, женщины с детьми в возрасте до 14 лет и ряд других категория граждан. В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметили, что инициатива основана на идее увеличить налоговые доходы государства, и обязательно будет рассмотрена на заседании комитета.

Читайте такжеЛукашенко вернул в Беларусь понятие советских времен - "тунеядство"В примечании к законопроекту говорится, что наказывать не будут граждан до 18 лет, инвалидов, родителей детей-инвалидов, беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет, священнослужителей и прочие категории населения. При этом «теневые» работники, не оформленные должным образом, также попадают под понятие тунеядцев.

Согласно закону «О занятости населения в РФ», подходящей считается такая работа, которая соответствует уровню квалификации работника, условиям последнего места работы, состоянию здоровья и транспортной доступности рабочего места.

«По официальным оценкам заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, в России занятыми в различных трудовых и рабочих сферах являются 48 млн человек, 20 млн человек заняты без надлежащего оформления своего статуса, 18 млн человек трудоспособного населения являются незанятыми», - приводится статистика в пояснительной записке.

Читайте такжеВ России начался взрывной рост социальных дефолтовПервый заместитель председателя комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Агеев уверен, что ограничивать права людей нельзя.

"Конституцию нужно менять и совершенствовать, но только для реализации прав и свобод, а не для их ограничения, - говорит он. – Сейчас в кризис на работу устроиться может только по-настоящему хороший специалист, и в итоге рынок сам отреагирует, кто тунеядец, а кто нет".

Заведующая кафедры экономики труда и управления персоналом Академии труда и социальных отношений Екатерина Самраилова считает, что понятие тунеядства неуместно в обществе, где не отрегулирован рынок труда.

"В России нет ответственности государства по обеспечению занятости населения – у нас количество рабочих мест не превышает число незанятого населения и тех, кто работает без официального трудоустройства", - сказала она.