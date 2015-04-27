Землетрясение в Непале: количество погибших достигло 3200
07:13, 27 апреля 2015Мир
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Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Непале превысило 3200 человек.
REUTERS
Как сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на власти, официальное количество жертв на данный момент - 3218 человек, пострадавших - 6538.
Читайте такжеПорошенко поручил забрать пострадавших украинцев из НепалаТакже около 90 человек погибли в соседних странах, включая Индию и Китай, передает агентство Франс пресс.
На Эвересте из-за схода лавин, вызванного землетрясением, погибли по меньшей мере 17 человек, более 60 получили травмы.
Как сообщалось ранее, по данным МИД, после землетрясения в Непале на связь не выходит 91 украинец.
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