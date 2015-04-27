Землетрясение в Непале: количество погибших достигло 3200

Как сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на власти, официальное количество жертв на данный момент - 3218 человек, пострадавших - 6538.

Читайте такжеПорошенко поручил забрать пострадавших украинцев из НепалаТакже около 90 человек погибли в соседних странах, включая Индию и Китай, передает агентство Франс пресс.

На Эвересте из-за схода лавин, вызванного землетрясением, погибли по меньшей мере 17 человек, более 60 получили травмы.

Как сообщалось ранее, по данным МИД, после землетрясения в Непале на связь не выходит 91 украинец.