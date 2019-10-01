Washington Post: Трамп пытается отвлечь внимание от скандала об Украине

Американский президент пишет эмоциональные угрозы в Twitter, которые вызывают возмущение, а также угрожает всем причастным к разоблачению его скандального поведения.

Сообщения Дональда Трампа в Twitter отвлекают от скандала вокруг Украины. Но все равно нельзя их игнорировать. Ведь президент США обещает гражданскую войну в пределах союза, который он должен вести за собой.

«Если демократы успешно устранят президента с должности (чего никогда не произойдет), это повлечет раскол этого народа, подобный Гражданской войне. И наша страна никогда не залечит его», - написал главнокомандующий США на Twitter, цитируя слова «правого» пастора Роберта Джеффресса, которые он сказал в эфире шоу Fox & Friends.

Это гневное заявление было лишь одним среди многих, которые «электронный задира» распространял на протяжении последних нескольких дней, — пишет Washington Post.

«Арестовать за измену?», - угрожал Трамп конгрессмену Адаму Шиффу, который возглавляет процесс импичмента в Палате представителей.

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«Или это лицо шпионила за президентом США? Большие последствия!», - он написал об информаторе, который пролил свет на скандальные детали разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Знаете, что мы делали в старые времена, когда были умными? Мы обращались со шпионами и предателями немного по-другому, чем сейчас», – сказал Трамп во время частной встречи с дипломатами в прошлую среду.

Масса сообщений, кажется, отвлекает от сути скандала вокруг Украины. Вероятно, именно этого Трамп и добивался. Но эти угрозы нельзя игнорировать. Потому что с определенной точки зрения они очень важны. Президента обвиняют в попытке заставить лидера другой страны устроить саботаж против политического соперника. Потом он пытался это скрыть. Теперь он угрожает Конгрессу и всем, кто знает о его нарушениях, а также общество, которое может привлечь его к ответственности.

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Какой информатор в будущем осмелится раскрыть страшные секреты, если наградой за это будет демонизация и даже преследование? О чем это скажет союзникам или другим чиновникам, которые могут разговаривать со следователями в процессе расследования вопросов? Большинство республиканцев уже слишком нехотя осуждают действия Трампа. Мало кто из них вообще хочет что-то делать с его нарушениями. Демократы тоже боятся. Они гадают, как далеко может зайти человек без страха перед законом. Именно это он им и демонстрирует сейчас.

Уже сейчас доморощенные «детективы» из интернета требуют рассекретить личность человека, который написал жалобу о разговоре Трампа с президентом Украины. Два активиста, лояльных к президенту США предлагают 50 тысяч долларов вознаграждения за информацию. Сам Трамп тоже в понедельник заявил, что пытается выяснить, кто информатор.

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Действующий президент США и раньше поощрял насилие. Не удивительно, что адвокат информатора написал лидерам комитетов по разведке в Конгрессе о «серьезной обеспокоенности за безопасность нашего клиента, а также всех остальных причастных к ситуации».

Единственный ответ президенту, который пытается запугать свою страну, чтобы безнаказанно превышать свои полномочия, — это как раз не позволить ему это. Конгресс и общество должны заставить Трампа ответить за недемократичные запугивания и за еще больший скандал, который он использует, чтобы скрыть это.