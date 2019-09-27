Washington Post: Импичмент Трампа почти неизбежен

Масштабы скандала разрослись настолько, что остановить процесс устранения американского президента от власти будет не просто.

Впервые в истории США президент фактически признал свою вину в нарушении, за которое его могут уволить с должности. Именно это и произошло, когда Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля. Нет никаких сомнений, что Трамп попросил лидера другой страны провести расследование против Джо Байдена и его сына.

И это требование прозвучало в контексте широкой американской помощи Україне, — пишет Washington Post. Это было использование американской власти и дипломатии, но не в интересах страны, а ради личной, эгоистической выгоды. Это и есть коррупция на высоком уровне.

Возможно импичмент нежелателен. Он может насыпать соли на партийные раны страны. Процесс может быть проведен неправильно. Это может усилить жажду Республиканской партии отыграться на следующем президенте-демократе. А большая американская середина может зевнуть и переключить телевизор на спортивный канал.

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Все это важно, особенно если повышает шансы переизбрания Трампа. Но это важно с точки зрения судьбы, а не выбора. В «Убийстве в соборе» Томаса Элиота священник говорит о событиях сюжета: «Пусть колесо крутится». Архиепископ Томас Бекет позже комментирует: «Дурак, сосредоточен на своей глупости, может думать, что он способен крутануть колесо, на котором сам вращается».

«Никто в новой американской драме не может повернуть колесо, на котором вращается. Явные нарушения Трампа, за которые можно объявить импичмент, дали партийным инстинктам избранных демократов дополнительное оправдание. Записка информатора подтвердила эти беспокойства и расширила их масштаб. Это делает процесс импичмента неизбежным», - говорится в статье.

И теперь актеры не выбирают, какие роли им играть. Роль Трампа в том, чтобы давить и давить до тех пор, пока он не столкнется с сильным сопротивлением его злоупотреблению властью. Стоит заметить, что телефонный разговор с Владимиром Зеленским произошел на фоне кульминации расследования влияния России. В стенограмме написано, что Трамп сказал: «Как вы видели вчера, весь это нонсенс закончился очень плохой работой человека по имени Роберт Мюллер».

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Стоит обдумать этот момент. Трамп злорадствовал с того, что смог избежать обвинений в сговоре с иностранным правительством для победы на выборах, во время телефонного разговора, в котором он предлагал иностранному правительству сговориться на следующем голосовании. У действующего американского президента, похоже, иммунитет к этическим принципам. А потом Трамп решил, что публикация стенограммы каким-то образом станет оправданием. Он провел так много лет на коррупционном свалке, что больше не чувствует ее вонь.

И поскольку Трамп испытывает границы морали и законности, его защитники начали призывать американцев сделать легальными такие изменения. Согласно всем признакам, Трамп убежден, что политика, отделенная от притворства - это грязь, неэтичное использование власти, которую можно направить на уничтожение своих врагов. Республиканцы, которые защищают и оправдывают его, дают разрешение его радикальному переформатированию общественной жизни. И это, наверное, самый горький результат коррупции Трампа: превращение хороших мужчин и женщин в охранников позорного, жестокого и безнаказанного будущего автократа.