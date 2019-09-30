В Греции мигранты устроили пожар и бунт в лагере, есть жертвы

В результате пожара погибла женщина, также есть неподтвержденные данные о смерти ребенка.

В миграционном лагере "Мория" на греческом острове Лесбос произошел сильный пожар, беженцы требуют переселения на материк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

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По данным местных властей, мигранты сами устроили пожар в знак протеста против плохих условий содержания.

В результате пожара погибла женщина, также есть данные о смерти ребенка, но информация пока что не подтверждена.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые заявили, что пожарные слишком медленно реагируют на пожар.

Переполненный лагерь, построенный для размещения 3 000 человек, вмещает 12 000 человек. Потоки мигрантов в Греции значительно выросли в последнее время, хотя они еще не достигли исторически высокого уровня 2015 года, когда в страну прибыли более 800 000 человек.