В Греции мигранты устроили пожар и бунт в лагере, есть жертвы
В миграционном лагере "Мория" на греческом острове Лесбос произошел сильный пожар, беженцы требуют переселения на материк.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
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По данным местных властей, мигранты сами устроили пожар в знак протеста против плохих условий содержания.
В результате пожара погибла женщина, также есть данные о смерти ребенка, но информация пока что не подтверждена.
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые заявили, что пожарные слишком медленно реагируют на пожар.
Переполненный лагерь, построенный для размещения 3 000 человек, вмещает 12 000 человек. Потоки мигрантов в Греции значительно выросли в последнее время, хотя они еще не достигли исторически высокого уровня 2015 года, когда в страну прибыли более 800 000 человек.