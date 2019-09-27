American Interest: Украина больше всех пострадает от скандала вокруг Трампа

Кремль может расценить напряжение в американо-украинских отношениях как карт-бланш на свободу действий в Украине.

Президент Дональд Трамп признал, что просил украинских чиновников вмешаться в американские выборы в 2020 году. Он также подтвердил, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля он призвал его открыть расследование против кандидата Демократической партии Джо Байдена.

Демократы теперь утверждают, что за такое нарушение можно наказать импичментом. Сторонники действующего президента США настаивают, что именно Байден виновен в недопустимом поведении. Тем временем, Украина и ее новый президент оказались между двух огней.

Об этом на страницах American Interest пишет старший научный сотрудник Центра по правам человека и демократии имени Вацлава Гавела и директор европейских и евразийских исследований Международного университета Флориды Дэвид Крамер. Американское общество, наверное, только недавно начало замечать это на фоне сообщений об информаторе, который разоблачил ненадлежащее содержание разговора Трампа с лидером другой страны. Но Украина и ее президент уже несколько месяцев страдают от неумолимого давления со стороны личного адвоката президента США Руди Джулиани.

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Автор пишет, что Трамп уже давно сделал Украину заложницей своих политических интересов. И ситуация только ухудшилась. Джулиани пытался перевернуть дело о сговоре с Россией во время предыдущих выборов с ног на голову, утверждая, что якобы именно Киев сговорился с командой Хиллари Клинтон, а не команда Трампа с Москвой. И поэтому нужно провести расследование как в Вашингтоне, так и в украинской столице. Джулиани назвал разоблачения незаконных платежей, которые получал глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, доказательством такого вмешательства. Эти данные разоблачил бывший украинской депутат Сергей Лещенко, который отрицает обвинения Джулиани.

Адвокат американского президента также обвинил Джо Байдена в незаконном вмешательстве в украинское расследование против сомнительной энергетической компании, в которой работал его сын Хантер. Автор напоминает, что бывший вице-президент США играл ключевую роль в усилиях администрации Барака Обамы по предоставлению помощи Украине после Евромайдана в 2014 году. Тогдашняя американская администрация сделала правильно, что настаивала на увольнении Генпрокурора Виктора Шокина. Ведь он был препятствием для борьбы с коррупцией. Обвинения Джулиани имеют один большой просчет: преемник Шокина Юрий Луценко признал, что нет никаких доказательств, которые бы указывали на нарушения со стороны Байдена или его сына.

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Однако, несмотря на степень фальшивости обвинений Джулиани, кандидатура Байдена на выборах все равно понесет политический вред. Его сын сделал очень плохой поступок, согласившись работать на сомнительную компанию в Украине. И теперь это вылезло боком его отцу, хотя никаких нарушений и не было. Политика – жестокий спорт.

В то же время, Джулиани, похоже, совсем не волнует то, какой вред он причинил Украине и ее отношениям с США. Его грязная кампания сильно ухудшила имидж Украины. Поскольку он поливает ее грязью, называя безнадежно коррумпированной страной. На самом деле у Украины действительно есть большая проблема с взяточничеством. Но она точно не безнадежная. Миллионы украинцев дали Владимиру Зеленскому большой мандат на президентских и парламентских выборах этого года. Украинский президент победил благодаря обещаниям запустить масштабные реформы, нацеленные на искоренение коррупции. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этой важной цели, новое руководство Украины вынуждено разбираться с нежелательным и ненужным кризисом в американо-украинских отношениях.

Хуже то, что Зеленскому очень нужна военная поддержка для защиты от агрессии России. Однако, Трамп заморозил последний транш военной помощи, пытаясь повлиять на Украину и заставить ее запустить нужное ему расследование. Под давлением общества и Конгресса военную помощь наконец разморозили.

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Украина не может позволить себе потерять поддержку США. Ей не пойдет на пользу даже само впечатление такой потери. Зеленскому нужна международная помощь в решении проблем с коррупцией. Но Владимир Путин стал тем, кто смеется сейчас со сложившейся ситуации. В отличие от истории о русском заговоре, в которой Путин и его прислужники напрямую вмешивались в американские выборы, российский президент, похоже, не причастен на прямую к новому скандалу. По крайней мере, пока что. Теряя поддержку дома, он вряд ли мог представить себе лучший подарок, чем упадок американо-украинских отношений и ухудшение положения Зеленского.

Конгресс должен как можно скорее докопаться до сути скандала, несмотря на то, куда это приведет президента Дональда Трампа. Он также должен заверить Украину, что США твердо стоят на ее стороне. Чтобы Путин не сделал вывод, будто слова Джулиани и Трампа дают ему полную свободу действий в соседней стране.