И.о. директора разведки США сегодня даст показания в Конгрессе по расследованию против Трампа

Палата представителей Конгресса США, где большинство имеют демократы, 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его отстранении от должности.

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магвайр сегодня выступит перед американскими законодателями относительно рассмотрения жалобы администрацией информатора, что привело к началу расследования, результатом которого может стать импичмент президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Считается, что жалоба, содержание которой до сих пор не обнародовано, касается телефонного разговора 25 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого американский президент просил Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена Хантера в координации с министром юстиции США и личным адвокатом Трампа.

Байден - потенциальный главный конкурент Трампа на президентских выборах 2020 года.

Магуайр даст показания Комитету по вопросам разведки Палаты представителей во время публичных слушаний в 9.00 (16.00 по Киеву). Затем он выступит перед Комитетом по разведке Сената на закрытом заседании в 11.00 (в 18.00 по Киеву).

Он выступит перед законодателями после отказа поделиться жалобой с Конгрессом, несмотря на то, что этого требует закон.

Членам комитетов по разведке Палаты представителей и Сената разрешили ознакомиться с жалобой только 25 сентября, накануне запланированных свидетельств и.о. директора разведки.

Магуайр находится в должности менее двух месяцев.

Палата представителей Конгресса США, где большинство имеют демократы, 24 сентября инициировала формальное расследование действий Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте.

Демократы заявляют, что Трамп оказывал давление на Зеленского во время разговора 25 июля, чтобы инициировать расследование против Хантера Байдена и дискредитировать его отца.

Президент США назвал критику в его адрес и инициирование процесса импичмента «преследованием» и «охотой на ведьм».

Президент Украины заявил, что на него никто не давил.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе Зеленского заявили, что во время телефонного разговора Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и «завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».

Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена - сына влиятельного политика от Демократической партии США, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело против Хантера Байдена.

Пресс-секретарь Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму более 33 млн долларов США при покупке группы компаний Херсонской «нефтеперевалки», к которой были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина готова передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.