В Минюсте США не нашли нарушений в разговоре Трампа с Зеленским
В Министерстве юстиции США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли в ней нарушений.
Об этом сообщает издание The Hill.
В Минюсте начали изучать стенограмму, так как ранее получили информацию о том, что разговор может содержать нарушения Трампом федерального закона о финансировании предвыборных компаний.
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В министерстве отмечают, что стенограмма подтверждает, что президент США просил Зеленского провести расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Но в разговоре нет признаков, что Трамп давил на президента Украины и вынуждал пойти его на этот шаг.
Как сообщал УНИАН, в обнародованной стенограмме телефонного разговора речь идет о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена.
«Другое дело, по которой идет много разговоров, - это сын Байдена Байден остановил судебное преследование, и многие люди желают узнать об этом. Поэтому, все возможно, что вы сделаете с генеральным прокурором, будет замечательно. Байден ходил вокруг и хвастался, что он остановил судебное преследование. Поэтому, если вы сможете посмотреть на это... Это звучит ужасно для меня», - говорится в стенограмме.
При этом Зеленский якобы пообещал, что после назначения в Украине нового генерального прокурора, это дело будет изучена, и что официальный Киев будет работать над этим расследованием.