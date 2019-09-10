Более 30 человек погибли в давке на религиозном празднике в Ираке

Еще более сотни человек были травмированы.

По меньшей мере 31 человек погиб и более 100 получили различные травмы во время давки в иракском городе Карбала, когда отмечали один из важнейших мусульманских праздников.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

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Работники полиции расследуют обстоятельства трагедии. Скорая помощь пытается эвакуировать раненых с места происшествия.

По данным местных СМИ, произошел обвал части пешеходного перехода из-за перегрузки от большого количества людей.

На днях иракские шииты отмечают день Ашура - день поминовения мучеников. Мусульмане, в частности, вспоминают битву при Кербеле 680 года, когда был убит имам Хусейн, его брат Аббас и 70 их сподвижников. Траурные церемонии в память об их мученической смерти происходят в течение первых 10 дней месяца мухаррам по исламскому лунному календарю.

Во время массовых манифестаций на улицах организуются процессии-представления, в ходе которых участники мистерий наносят себе удары цепями и кинжалами, бьют себя кулаками в грудь, воспроизводя таким образом сцены борьбы и гибели имама Хусейна и его сподвижников.