Британский парламент отклонил запрос Джонсона о досрочных выборах

Борис Джонсон заявил, что не будет просить у Брюсселя отсрочки по Brexit.

Нижняя палата парламента Великобритании в ночь на вторник, 10 сентября, вновь отклонила предложение о досрочных выборах.

Запрос о выборах, направленный премьер-министром страны Борисом Джонсоном, не набрал необходимых двух третей голосов палаты общин, пишет dw.com.

Таким образом, до 31 октября, запланированной даты выхода Великобритании из Евросоюза, в стране больше нет возможности для проведения досрочных выборов.

При этом Джонсон хочет, чтобы, вопреки новому закону, процедуру для приведения Brexit не приходилось откладывать.

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"Я не буду просить об отсрочке", - заявил Джонсон в палате общин.

До голосования о новых выборах премьер-министр сказал, что в случае отклонения предложения он проведет переговоры на саммите ЕС в середине октября о выходе ЕС из своей страны 31 октября - "с соглашением или, при необходимости, без".

Ранее в понедельник королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, направленный на предотвращение "жесткого" выхода из ЕС без соглашения.

Закон требует, чтобы Джонсон запросил трехмесячную отсрочку Brexit, если соглашение с ЕС не будет достигнуто к 19 октября. Кроме того, по распоряжению Джонсона британский парламент ушел на вынужденный пятинедельный перерыв.