Участники саммита G7 поддержали проект журналистов "Информация и демократия" - СМИ

Проект, инициированный организацией "Репортеры без границ", призван установить всемирные стандарты защиты объективной и достоверной информации.

Участники саммита G7 единогласно поддержали проект организации "Репортеры без границ" "Информация и демократия".

Проект на саммите «Большой семерки» 24-26 августа в Биаррице представил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Deutsche Welle.

На сессии Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября в Нью-Йорке планируется формально закрепить участие стран в проекте.

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"Информация и демократия" - проект международной неправительственной организации "Репортеры без границ", его главная задача: установить всемирные стандарты защиты объективной и достоверной информации.

В сентябре 2018 года была создана комиссия под руководством иранской правозащитницы Эбади Ширин и французского генерального секретаря "Репортеров без границ" Кристофа Делуара, в состав которой вошли 25 представителей из 18 стран. Они подготовили декларацию "Заявление о информации и демократии", где были прописаны основы проекта, в том числе, право на получение информации, свободу мысли и право на частную жизнь.

Для осуществления этих прав в скором времени должен быть создан "Форум информации и демократии", который разработает механизмы регулирования и саморегулирования проекта.

Как сообщал УНИАН, международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обнародовала ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год.