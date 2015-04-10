Молния пробила дыру в носу авиалайнера, летевшего из Исландии в США (фото)

02:15, 10 апреля 2015
Мир
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Молния пробила дыру в носу пассажирского авиалайнера, летевшего из Исландии в США

Фото УНИАН

Инцидент произошел еще во вторник. Молния попала в корпус следовавшего в Денвер Boeing 757 вскоре после его вылета из аэропорта Кефлавик в Рейкьявике, сообщает РИА Новости со ссылкой на Denver Post.

Представитель авиакомпании Icelandair заявил, что решение пилота продолжать полет оправдано, поскольку проверка технических систем самолета после попадания молнии не выявила в них никаких неисправностей. Пробоина в носу лайнера "Хердюбрейд" (в Исландии принято называть самолеты по именам многочисленных вулканов страны) была обнаружена только после посадки в аэропорту Денвера.

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По словам экспертов, подобные повреждения чрезвычайно редки, поскольку обшивка современных лайнеров рассчитана на то, чтобы выдерживать прямой удар молнии.

Twitter / 9NEWS Denver

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