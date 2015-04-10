У берегов Южной Кореи кит столкнулся с пассажирским судном, есть пострадавшие

Корабль «Коби-3», следовавший из южнокорейского города Пусан в японский Фукуока, натолкнулся на животное в 25 километрах от берега. В результате аварии пострадали 12 человек. Всего на борту судна находилось 168 человек, в том числе семь членов экипажа, пишет Lenta.ru.

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После транспортировки на берег, пострадавшие были доставлены в одну из больниц Пусана.

Отмечается, что судно не получило пробоин, однако был поврежден его двигатель. Береговая охрана отбуксировала обездвиженный корабль в порт Пусана.

Агентство отмечает, что с 2004 года у берегов страны произошло около десяти столкновений кораблей с китами.

В начале марта у берегов Мексики с китом столкнулся туристический катер. В результате аварии погибла жительница Канады, еще два пассажира получили травмы.